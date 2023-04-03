«Твиттер» изменил иконку птички на лого криптовалюты — она выросла в цене на 45%

Социальная сеть «Твиттер» изменила иконку соцсети в углу экрана на изображение собаки, которое является логотипом криптовалюты Dogecoin.
Новая картинка также заменила лого с синей птичкой на экране загрузки в браузерной версии.
Фото: Twitter
Вероятно, это связано с иском инвесторов Dogecoin к владельцу Илону Маску. Они утверждают, что бизнесмен намеренно привлекал к криптовалюте внимание, чтобы сначала резко увеличить её стоимость, а затем обрушить и, видимо, заработать на этом.
Сам Маск просит отклонить исковое заявление на $ 258 млн. Он утверждает, что нет ничего противозаконного в том, чтобы писать твиты в поддержку легальной криптовалюты.
Так или иначе, сегодняшние события вновь резко изменили цену Dogecoin: в один момент она выросла в цене почти на 45%, затем стала падать и сейчас остаётся очень нестабильной.
Фото: TradingView
Сам Илон Маск опубликовал в «Твиттере» сообщение с подписью «Как обещал» и скриншотом, сделанным более года назад — один из пользователей тогда предложил Маску купить «Твиттер» и заменить лого птички на собаку.
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