«Твиттер» изменил иконку птички на лого криптовалюты — она выросла в цене на 45%

Социальная сеть «Твиттер» изменила иконку соцсети в углу экрана на изображение собаки, которое является логотипом криптовалюты Dogecoin.

Новая картинка также заменила лого с синей птичкой на экране загрузки в браузерной версии.

Фото: Twitter

Вероятно, это связано с иском инвесторов Dogecoin к владельцу Илону Маску. Они утверждают, что бизнесмен намеренно привлекал к криптовалюте внимание, чтобы сначала резко увеличить её стоимость, а затем обрушить и, видимо, заработать на этом.

Сам Маск просит отклонить исковое заявление на $ 258 млн. Он утверждает, что нет ничего противозаконного в том, чтобы писать твиты в поддержку легальной криптовалюты.

Так или иначе, сегодняшние события вновь резко изменили цену Dogecoin: в один момент она выросла в цене почти на 45%, затем стала падать и сейчас остаётся очень нестабильной.

Фото: TradingView

Сам Илон Маск опубликовал в «Твиттере» сообщение с подписью «Как обещал» и скриншотом, сделанным более года назад — один из пользователей тогда предложил Маску купить «Твиттер» и заменить лого птички на собаку.