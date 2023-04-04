У Хью Джекмана вновь случился рецидив рака кожи
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Известный американский актёр Хью Джекман на своей странице в социальной сети сообщил, что к нему вернулась его давняя болезнь — рак кожи, а также напомнил о важности использования солнцезащитного крема в тёплые дни.
Джекман с 2013 года (после операции по удалению бородавки на носу) регулярно вынужден бороться с базальноклеточной карциномой. Это сравнительно лёгкая, но неприятная разновидность рака, который поражает открытые для солнечных лучей участки кожи.
Последние 10 лет актёр регулярно обращается к врачам, порой болезнь требует хирургического вмешательства. Пока неизвестно, скажется ли это на подготовке Джекмана к роли в «Дэдпуле 3» — ранее Хью заявил, что тренируется каждый день, чтобы снова стать Росомахой.
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