«Гарри Поттера» перезапустят в виде сериала — Bloomberg

Издание Bloomberg сообщило, что Warner Bros. хочет перезапустить «Гарри Поттера» в виде сериала. Как сообщили источники издания, каждая из семи книг Джоан Роулинг получит собственный сезон. В итоге шоу получит как минимум семь сезонов.

Компания надеется, что сериал определит успех новой стратегии и покажет, насколько она успешна. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс ведут переговоры с Джоан Роулинг, но каких-то дополнительных сведений об этом нет.

Показывать шоу планируют на HBO Max. С представителями компании тоже ведутся переговоры. Деталей актёрского состава пока не раскрыли, но актёры, сыгравшие роли главных персонажей в фильмах, вряд ли вернутся к своим ролям.