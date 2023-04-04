«Гарри Поттера» перезапустят в виде сериала — Bloomberg
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Издание Bloomberg сообщило, что Warner Bros. хочет перезапустить «Гарри Поттера» в виде сериала. Как сообщили источники издания, каждая из семи книг Джоан Роулинг получит собственный сезон. В итоге шоу получит как минимум семь сезонов.
Компания надеется, что сериал определит успех новой стратегии и покажет, насколько она успешна. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс ведут переговоры с Джоан Роулинг, но каких-то дополнительных сведений об этом нет.
Показывать шоу планируют на HBO Max. С представителями компании тоже ведутся переговоры. Деталей актёрского состава пока не раскрыли, но актёры, сыгравшие роли главных персонажей в фильмах, вряд ли вернутся к своим ролям.
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