Завершились съёмки четвёртого сезона «Пацанов»
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Актёр Энтони Старр в социальных сетях сообщил о завершении съёмок четвёртого сезона «Пацанов». Напомним, производство стартовало в конце августа и заняло семь месяцев.
Старр отметил, что направляется домой после завершённой работы. Он поблагодарил команду за участие в создании нового сезона шоу.
Фото: Twitter
Четвёртый сезон «Пацанов» продолжит события третьего сезона. Большую роль в сюжете сыграют Солдатик в исполнении Дженсена Эклса и сын Хоумлендера. Также в четвёртом сезоне появится актёр Джеффри Дин Морган, известный по ролям в «Сверхъестественном» и «Ходячих мертвецах». Кого он сыграет, неизвестно.
Шоураннером выступает Эрик Крипке. Премьера нового сезона шоу должна состояться летом этого года, но точная дата станет известна позже.
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