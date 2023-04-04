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Завершились съёмки четвёртого сезона «Пацанов»

Завершились съёмки четвёртого сезона «Пацанов»
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Актёр Энтони Старр в социальных сетях сообщил о завершении съёмок четвёртого сезона «Пацанов». Напомним, производство стартовало в конце августа и заняло семь месяцев.

Старр отметил, что направляется домой после завершённой работы. Он поблагодарил команду за участие в создании нового сезона шоу.

Фото: Twitter

Четвёртый сезон «Пацанов» продолжит события третьего сезона. Большую роль в сюжете сыграют Солдатик в исполнении Дженсена Эклса и сын Хоумлендера. Также в четвёртом сезоне появится актёр Джеффри Дин Морган, известный по ролям в «Сверхъестественном» и «Ходячих мертвецах». Кого он сыграет, неизвестно.

Шоураннером выступает Эрик Крипке. Премьера нового сезона шоу должна состояться летом этого года, но точная дата станет известна позже.

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