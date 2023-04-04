Культовый боевик «Схватка» Майкла Манна получит продолжение с Адамом Драйвером

По информации издания Deadline, культовый боевик «Схватка» 1995 года Майкла Манна может получить продолжение, а на одну из главных ролей хотят пригласить Адама Драйвера, известного по «Звёздным войнам» и «Последней дуэли».
Отмечается, что сюжет сиквела будет основан на романе «Схватка 2», который написал сам Майкл Манн. Режиссёр давно хочет его экранизировать. По информации издания, Драйвер сыграет молодого Нила Макколи — главного героя оригинального фильма, которого сыграл Роберт Де Ниро.
Адам Драйвер
Фото: Theo Wargo/Getty Images
Сюжет оригинального фильма рассказывал о противостоянии преступника Нила Макколи и детектива Винсента Ханна. Последнего, кстати, сыграл Аль Пачино.
Deadline подчеркнула, что именно Манн больше всего настаивает на экранизации «Схватки 2». Он выступит постановщиком и сценаристом.
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