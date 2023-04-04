Видео: лицо Джоэла из игры The Last of Us заменили на Педро Паскаля
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На канале моддера под ником Speclizer вышло видео, в котором можно увидеть, как бы Педро Паскаль, сыгравший Джоэла в сериале The Last of Us, смотрелся бы на месте игрового Джоэла.
Speclizer заменил лицо игрового Джоэла в некоторых сценах: во время эмоционального разговора с Элли, во время подготовки к битве с бандитами и во время финала игры.
Видео доступно на YouTube-канале Speclizer. Права на видео принадлежат Speclizer, Sony Interactive Entertainment
В комментариях аудитория отметила работу Speclizer. Людям понравилось, как игровой Джоэл смотрится с лицом Педро Паскаля, однако некоторые посчитали, что внешность Джоэла в проекте и шоу должна отличаться, поскольку играли персонажа разные актёры.
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