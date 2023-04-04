До выхода первых «Стражей Галактики» критики были уверены в провале фильма

Во время интервью изданию Fandango Крис Пратт вспомнил забавный случай, который произошёл ещё до выхода первой части «Стражей Галактики». Как оказалось, изначально критики совсем не верили во франшизу и пророчили ей провал.

Как отметил Пратт, во время последнего съёмочного дня «Стражей Галактики 3» он раскопал фрагменты из старых статей различных изданий, которые называли фильм про Стражей провалом.

Я не мстительный человек, но у меня случайно оказалось несколько вырезок из прессы, сохранённых со времён первого фильма, когда все предсказывали, что «Стражи Галактики» станут первым провалом Marvel. Критики пришли к единому мнению. Все говорили только негатив.

Актёр подчеркнул, что, конечно, в итоге всё сложилось не так, а «Стражи Галактики» стали одной из любимейших франшиз фанатов в киновселенной Marvel.

Конечно, ничего из этого не сбылось. У нас было всё отлично. В конце я хотел прочитать некоторые из этих вырезок актёрам, команде и Джеймсу. Я хотел сделать это, чтобы показать, что мы многое преодолели и добрались до конца.

Интервью

Видео доступно на YouTube-канале Fandango. Права на видео принадлежат Fandango.

«Стражи Галактики 3» выйдут в прокат 5 мая, но не в России.