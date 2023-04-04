Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Приложение «Погода» сломалось на iPhone по всему миру

Приложение «Погода» сломалось на iPhone по всему миру
Комментарии

Издание MacRumors сообщило, что приложение на iPhone, с помощью которого можно определять погоду, сбоит по всему миру. Такая проблема наблюдается на iOS, iPadOS, watchOS и macOS.

В издании подчеркнули, что Apple знает о проблеме и уже пытается её решить. Проблему стали замечать около пяти часов назад. Её до сих пор не устранили.

По словам журналиста MacRumors, причина кроется в неких проблемах с метеорологической службой. На сайте отмечается, что погоду нельзя посмотреть для Аляски, хотя сбои наблюдаются не только там, но и по всему миру, включая Россию.

У некоторых пользователей приложение работает, но очень медленно и плохо, а у других погода не отображается вовсе. Владельцы iPhone предполагают, что это произошло после перехода на iOS 16.4.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023