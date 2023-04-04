Приложение «Погода» сломалось на iPhone по всему миру

Издание MacRumors сообщило, что приложение на iPhone, с помощью которого можно определять погоду, сбоит по всему миру. Такая проблема наблюдается на iOS, iPadOS, watchOS и macOS.

В издании подчеркнули, что Apple знает о проблеме и уже пытается её решить. Проблему стали замечать около пяти часов назад. Её до сих пор не устранили.

По словам журналиста MacRumors, причина кроется в неких проблемах с метеорологической службой. На сайте отмечается, что погоду нельзя посмотреть для Аляски, хотя сбои наблюдаются не только там, но и по всему миру, включая Россию.

У некоторых пользователей приложение работает, но очень медленно и плохо, а у других погода не отображается вовсе. Владельцы iPhone предполагают, что это произошло после перехода на iOS 16.4.