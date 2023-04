Бесплатные игры PS Plus за апрель уже можно скачать

Sony добавила три новые игры в подписку PS Plus в тарифе Essential. Для скачивания уже доступны: Sackboy: A Big Adventure, Meet Your Maker и Tails of Iron.

Sackboy: A Big Adventure (PS4 и PS5)

Игра представляет собой 3D-платформер, в котором нужно проходить различные уровни и выполнять испытания. Есть возможность играть вместе — до четырёх человек.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Россия. Права на видео принадлежат Sony Interactive Entertainment.

Meet Your Maker (PS4 и PS5)

Эта игра вышла сегодня и тут же попала в PS Plus. Meet Your Maker — тайтл в мире постапокалипсиса, где игрокам нужно создавать убежища и врываться в чужие постройки. Можно играть с друзьями.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.

Tails of Iron (PS4 и PS5)

В проекте нужно играть за Реджи — наследника крысиного престола, которому суждено изгнать злобных лягушек из родного края и очистить королевство от прочей нечисти.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат United Label.

Примерно 15 апреля станет известно, какие игры пополнят библиотеку PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium).