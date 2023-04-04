Авторы Star Wars Jedi: Survivor поражены своей скоростью разработки игры в пандемию

Через несколько недель состоится выход Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order, вышедшей осенью 2019 года. Сиквел начали разрабатывать в самый разгар пандемии, когда многие студии перешли на удалённую работу и столкнулись с прочими неудобствами, однако разработчикам из Respawn удалось создать проект всего за три года.

В интервью PC Gamer продюсер студии Блэр Браун заявил, что и сам не знает, как разработчикам удалось создать игру в настолько короткие сроки, учитывая все проблемы.

Когда мы работали над Fallen Order, мы параллельно собирали команду. В этом случае она уже была готова. Мы знали сильные стороны игры, у нас были отзывы игроков, и мы знали, что мы хотим улучшить и какие упущенные возможности реализовать: это кастомизация, больше боевых стоек, больше простора для исследования и так далее.

Тот факт, что нам потребовалось всего три года, шокирует и меня самого, если учитывать масштабы, глубину и качество игры. Я не знаю, как мы это сделали, но я очень горжусь нашей командой. Мне кажется, всё сводится к чёткому видению в начале разработки и отличной команде.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor намечен на 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.