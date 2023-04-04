«Сбер» показал улучшенную версию своей нейросети — она создаёт изображения по тексту

Ещё в июне 2022 года «Сбер» представил нейросеть Kandinsky. С тех пор создатели постоянно обновляли её и всячески улучшали. Недавно вышло крупное обновление с наименованием Kandinsky 2.1. Нейросеть может создавать изображения по текстовому запросу.
После обновления нейросеть стала принимать 170 млн запросов в формате «текст — изображение». В прошлой версии параметров было 2 млрд, а в обновлённой их уже 3,3 млрд. То есть нейросеть в целом становится более гибкой и масштабной.
Благодаря улучшению также возросло качество работ, выдаваемых нейросетью. Это сказалось на изображении лиц, рук, ног, мелких деталей и других элементов.
Kandinsky 2.1 может обработать запрос на 101 языке, включая русский и английский. Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.
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