«Сбер» показал улучшенную версию своей нейросети — она создаёт изображения по тексту

Ещё в июне 2022 года «Сбер» представил нейросеть Kandinsky. С тех пор создатели постоянно обновляли её и всячески улучшали. Недавно вышло крупное обновление с наименованием Kandinsky 2.1. Нейросеть может создавать изображения по текстовому запросу.

После обновления нейросеть стала принимать 170 млн запросов в формате «текст — изображение». В прошлой версии параметров было 2 млрд, а в обновлённой их уже 3,3 млрд. То есть нейросеть в целом становится более гибкой и масштабной.

Благодаря улучшению также возросло качество работ, выдаваемых нейросетью. Это сказалось на изображении лиц, рук, ног, мелких деталей и других элементов.

Kandinsky 2.1 может обработать запрос на 101 языке, включая русский и английский. Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.