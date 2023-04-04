В России не будут блокировать «Википедию» до создания её отечественного аналога

«Википедия» содержит много недостоверной информации, однако, чтобы отказаться от этого ресурса, нужно сначала создать его аналог. Об этом «Ведомостям» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы знаем, что в «Википедии» очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно.

На уточняющий вопрос о необходимости блокировки «Википедии» в России Песков подчеркнул, что сперва всё же надо создать аналог зарубежного сайта.

Интересно, что российские аналоги «Википедии» уже есть. В августе 2022 года запустилась «Руниверсалис», декларирующая «уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и российским традиционным ценностям». Также сейчас в разработке находится и другой аналог «Википедии» — «Знания». Сайт должны были запустить в первом квартале 2023 года.