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В России не будут блокировать «Википедию» до создания её отечественного аналога

В России не будут блокировать «Википедию» до создания её отечественного аналога
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«Википедия» содержит много недостоверной информации, однако, чтобы отказаться от этого ресурса, нужно сначала создать его аналог. Об этом «Ведомостям» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы знаем, что в «Википедии» очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно.

На уточняющий вопрос о необходимости блокировки «Википедии» в России Песков подчеркнул, что сперва всё же надо создать аналог зарубежного сайта.

Интересно, что российские аналоги «Википедии» уже есть. В августе 2022 года запустилась «Руниверсалис», декларирующая «уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и российским традиционным ценностям». Также сейчас в разработке находится и другой аналог «Википедии» — «Знания». Сайт должны были запустить в первом квартале 2023 года.

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