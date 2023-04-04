В России выйдет «Гипноз» — фильм Роберта Родригеса с Беном Аффлеком

Издание «Кинопоиск» сообщило, что в российский прокат выйдет фильм «Гипноз». Это триллер Роберта Родригеса с Беном Аффлеком в главной роли. Прокатом в России займётся кинокомпания «Централ Партнершип».

Сюжет ленты расскажет о том, как детектив Дэниел Рурк расследует серию необъяснимых ограблений. По ходу дела он становится замешан в странной истории со своей пропавшей дочерью и тайной правительственной программой.

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Solstice Studios.

Режиссёром и сценаристом триллера выступил Роберт Родригес, снявший «Город грехов», «От заката до рассвета», «Факультет» и другие фильмы. Вместе с Аффлеком в ленте сыграли Уильям Фихтнер, Алиси Брага, Джей Ди Пардо и другие.

Премьера ленты состоится 6 июля этого года.