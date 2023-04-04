«Человек-муравей 3» выйдет в цифре уже 18 апреля

Marvel наконец объявила дату цифровой премьеры «Человека-муравья и Осы: Квантомания». Третья картина о знаменитом супергерое выйдет 18 апреля — спустя два месяца после выхода в кинотеатрах. А уже 16 мая лента доберётся до носителей Blu-ray.

Фото: Marvel

«Человек-муравей» — самый большой провал Marvel за последние годы. Третий фильм о Скотте Лэнге собрал меньше первых двух, а отзывы были даже хуже, чем у «Тора: Любовь и гром». В основном зрители ругают проходной сюжет, плохую графику и другие типичные проблемы фильмов студии.

Ближайшим релизом Marvel станут «Стражи Галактики 3» Джеймса Ганна. Это будет финальная история всей команды супергероев — премьера картины состоится 3 мая по всему миру. До России лента официально не доберётся.