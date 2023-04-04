Марго Робби, Райан Гослинг, Дуа Липа и другие актёры — на новых постерах фильма «Барби»

Warner Bros. представила множество постеров картины со всеми героями «Барби». Создатели показали разные версии Кена и самой Барби в исполнении различных актёров: от Марго Робби и Дуа Липы до Райана Гослинга и Симу Лю. Инсайдеры заявляли, что сегодня, 4 апреля, должен выйти и полноценный трейлер картины, однако на момент публикации заметки киностудия пока не выпустила ролик.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Съёмки ленты велись с марта по июнь 2021 года, режиссёром выступила Грета Гервиг. Ранее она работала над «Маленькими женщинами» и «Леди Бёрд». Сценарий к фильму написал Ноа Баумбак — сценарист «Истории о супружестве» со Скарлетт Йоханссон.

«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля 2023 года. В России официальной премьеры ждать не стоит.