В Cyberpunk 2077 скоро появится режим с улучшенной трассировкой лучей

NVIDIA выпустила новый трейлер Cyberpunk 2077, посвящённый новому виду трассировки лучей в игре под названием RT: Overdrive. Рейтрейсинг в режиме овердрайв учитывает намного больше источников освещения — благодаря этому картинка выглядит ещё более реалистично.
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат NVIDIA и CD Projekt RED.
В самом ролике NVIDIA не только показала Cyberpunk 2077 с новым видом трассировки лучей, но и напомнила о технологии DLSS 3. Она существенно повышает производительность на видеокартах RTX 4000.
RT: Overdrive для Cyberpunk 2077 можно будет опробовать уже 11 апреля — в этот день выйдет предварительная сборка игры с поддержкой технологии. NVIDIA и CD Projekt RED продолжат работу над улучшением трассировки лучей.
Сравнение Cyberpunk 2077 с новой трассировкой лучей и без неё
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