Съёмки экранизации «Как приручить дракона» с живыми актёрами начнутся летом

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия Universal совсем скоро начнёт съёмки полнометражного фильма по вселенной «Как приручить дракона». Полноценное производство должно начаться этим летом — кто сыграет в картине, до сих пор неизвестно. Премьера экранизации запланирована на 14 марта 2025 года.
Сценарий адаптации напишет Дин ДеБлу, он же выступит продюсером и режиссёром будущего произведения. Сейчас ведётся подбор актёров: основной каст должны объявить в ближайшие недели.
«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз DreamWorks Animation, принёсшая своим создателям $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами викингами.
- 4 апреля 2023
-
18:52
-
18:42
-
18:24
-
18:12
-
17:55
-
17:46
-
17:34
-
17:11
-
17:05
-
16:54
-
16:28
-
16:05
-
15:58
-
15:35
-
15:05
-
14:48
-
14:42
-
14:17
-
14:15
-
13:44
-
13:32
-
13:09
-
12:45
-
12:40
-
12:03
-
11:46
-
11:19
-
10:23
-
10:09
-
09:35
-
09:06
-
08:33
-
01:57
-
00:51
-
00:18