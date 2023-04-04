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Съёмки экранизации «Как приручить дракона» с живыми актёрами начнутся летом

Съёмки экранизации «Как приручить дракона» с живыми актёрами начнутся летом
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия Universal совсем скоро начнёт съёмки полнометражного фильма по вселенной «Как приручить дракона». Полноценное производство должно начаться этим летом — кто сыграет в картине, до сих пор неизвестно. Премьера экранизации запланирована на 14 марта 2025 года.

Сценарий адаптации напишет Дин ДеБлу, он же выступит продюсером и режиссёром будущего произведения. Сейчас ведётся подбор актёров: основной каст должны объявить в ближайшие недели.

«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз DreamWorks Animation, принёсшая своим создателям $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами викингами.

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