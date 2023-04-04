Ubisoft закроет пять европейских офисов

Компания Ubisoft сообщила Bloomberg о закрытии нескольких офисов в Европе — речь о подразделениях студии в Испании, Италии, Нидерландах, Польше и странах Северной Европы.

По информации издания, это связано с реорганизацией. Сейчас студия избавляется от офисов, которые занимались продажами. Под сокращение попадут около 60 человек, но это не затронет подразделения и сотрудников, работающих непосредственно над разработкой и поддержкой игровых продуктов.

Ранее Ubisoft отказалась от участия в выставке E3, чтобы провести собственное мероприятие Ubisoft Forward Live 12 июня. Некоторые инсайдеры тогда сообщили, что это может быть связано с задержкой в разработке Assassin's Creed, затем другие источники это опровегли.