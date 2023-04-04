Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ubisoft закроет пять европейских офисов

Ubisoft закроет пять европейских офисов
Комментарии

Компания Ubisoft сообщила Bloomberg о закрытии нескольких офисов в Европе — речь о подразделениях студии в Испании, Италии, Нидерландах, Польше и странах Северной Европы.

По информации издания, это связано с реорганизацией. Сейчас студия избавляется от офисов, которые занимались продажами. Под сокращение попадут около 60 человек, но это не затронет подразделения и сотрудников, работающих непосредственно над разработкой и поддержкой игровых продуктов.

Ранее Ubisoft отказалась от участия в выставке E3, чтобы провести собственное мероприятие Ubisoft Forward Live 12 июня. Некоторые инсайдеры тогда сообщили, что это может быть связано с задержкой в разработке Assassin's Creed, затем другие источники это опровегли.

Материалы по теме
Assassin's Creed Mirage могут перенести на конец 2023-го или на 2024 год — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023