Вышел первый трейлер фильма «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби
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Warner Bros. представила полноценный трейлер «Барби» — фильма с Райаном Гослингом и Марго Робби. В ролике показали жизнь в Барбиленде, который населяют в основном Барби и её бойфренды Кены. В какой-то момент героиню Марго Робби выгоняют из-за того, что она оказывается недостаточно идеальной — и её Кен отправляется вместе с ней.
Съёмки ленты велись с марта по июнь 2021 года, режиссёром выступила Грета Гервиг. Ранее она работала над «Маленькими женщинами» и «Леди Бёрд». Сценарий к фильму написал Ноа Баумбак — сценарист «Истории о супружестве» со Скарлетт Йоханссон.
«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля 2023 года. В России официальной премьеры ждать не стоит. Ранее авторы показали множество постеров картины со всеми героями ленты.
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