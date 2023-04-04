Вышел первый трейлер фильма «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби

Warner Bros. представила полноценный трейлер «Барби» — фильма с Райаном Гослингом и Марго Робби. В ролике показали жизнь в Барбиленде, который населяют в основном Барби и её бойфренды Кены. В какой-то момент героиню Марго Робби выгоняют из-за того, что она оказывается недостаточно идеальной — и её Кен отправляется вместе с ней.

Съёмки ленты велись с марта по июнь 2021 года, режиссёром выступила Грета Гервиг. Ранее она работала над «Маленькими женщинами» и «Леди Бёрд». Сценарий к фильму написал Ноа Баумбак — сценарист «Истории о супружестве» со Скарлетт Йоханссон.

«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля 2023 года. В России официальной премьеры ждать не стоит. Ранее авторы показали множество постеров картины со всеми героями ленты.