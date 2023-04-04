iOS 17 не будет поддерживать iPhone 8 и iPhone X — MacRumors

Как сообщает издание MacRumors со ссылкой на проверенный источник, грядущая операционная система iOS 17 не будет поддерживать процессор A11 Bionic. Это значит, что целый ряд популярнейших устройств компании не смогут обновиться до последней версии ОС.

Если информация инсайдера верна, то iOS 17 не будут поддерживать следующие устройства:

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPad Pro первого поколения (2015);

iPad пятого поколения (2017).

В прошлом году Apple уже отказалась от поддержки iOS 16 в iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, поэтому для компании было бы логичным шагом отказаться от поддержки смартфонов следующего поколения.

Apple должна представить операционную систему iOS 17 на конференции WWDC 2023, которая начнётся 5 июня.