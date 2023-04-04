Первый выход на берег и шторм — новые кадры «Русалочки» с Холли Бэйли

Авторы ремейка «Русалочки», главную роль в котором исполнила темнокожая актриса Холли Бэйли, показали серию новых кадров из фильма.

На них можно увидеть первую встречу Русалочки с принцем Эриком (Джона Хауэр-Кинг), а также второстепенных персонажей новой адаптации — царя Тритона и ведьмы Урсулы.

Кадры из фильма «Русалочка» (2023)

Фото: Walt Disney Pictures

Фото: Walt Disney Pictures

Фото: Walt Disney Pictures

Фото: Walt Disney Pictures

Фото: Walt Disney Pictures

Фото: Walt Disney Pictures

Премьера фильма «Русалочка» пройдёт в мировых кинотеатрах 26 мая 2023 года. Ранее пользователи неоднократно критиковали авторов — основной претензией стал выбор темнокожей актрисы на роль Ариэль.

Аудитория массово дизлайкает трейлеры картины на YouTube и оставляет по большей части негативные комментарии. В то же время сама Бэйли уверена, что ремейк станет лучше, чем оригинальный мультфильм 1989 года.