Первый выход на берег и шторм — новые кадры «Русалочки» с Холли Бэйли

Авторы ремейка «Русалочки», главную роль в котором исполнила темнокожая актриса Холли Бэйли, показали серию новых кадров из фильма.
На них можно увидеть первую встречу Русалочки с принцем Эриком (Джона Хауэр-Кинг), а также второстепенных персонажей новой адаптации — царя Тритона и ведьмы Урсулы.
Кадры из фильма «Русалочка» (2023)
Фото: Walt Disney Pictures
Фото: Walt Disney Pictures
Фото: Walt Disney Pictures
Фото: Walt Disney Pictures
Фото: Walt Disney Pictures
Фото: Walt Disney Pictures
Премьера фильма «Русалочка» пройдёт в мировых кинотеатрах 26 мая 2023 года. Ранее пользователи неоднократно критиковали авторов — основной претензией стал выбор темнокожей актрисы на роль Ариэль.
Аудитория массово дизлайкает трейлеры картины на YouTube и оставляет по большей части негативные комментарии. В то же время сама Бэйли уверена, что ремейк станет лучше, чем оригинальный мультфильм 1989 года.
- 4 апреля 2023
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