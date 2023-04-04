Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый выход на берег и шторм — новые кадры «Русалочки» с Холли Бэйли

Первый выход на берег и шторм — новые кадры «Русалочки» с Холли Бэйли
Аудио-версия:
Комментарии

Авторы ремейка «Русалочки», главную роль в котором исполнила темнокожая актриса Холли Бэйли, показали серию новых кадров из фильма.

На них можно увидеть первую встречу Русалочки с принцем Эриком (Джона Хауэр-Кинг), а также второстепенных персонажей новой адаптации — царя Тритона и ведьмы Урсулы.

Кадры из фильма «Русалочка» (2023)

Фото: Walt Disney Pictures

Фото: Walt Disney Pictures

Фото: Walt Disney Pictures

Фото: Walt Disney Pictures

Фото: Walt Disney Pictures

Фото: Walt Disney Pictures

Премьера фильма «Русалочка» пройдёт в мировых кинотеатрах 26 мая 2023 года. Ранее пользователи неоднократно критиковали авторов — основной претензией стал выбор темнокожей актрисы на роль Ариэль.

Аудитория массово дизлайкает трейлеры картины на YouTube и оставляет по большей части негативные комментарии. В то же время сама Бэйли уверена, что ремейк станет лучше, чем оригинальный мультфильм 1989 года.

Материалы по теме
Холли Бейли объяснила, почему новая «Русалочка» лучше оригинального мультфильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023