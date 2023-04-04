Для The Last of Us на ПК выпустили третий патч и специальный драйвер для видеокарт NVIDIA

Naughty Dog выпустила уже третий патч для ПК-версии The Last of Us. Свежее обновление призвано устранить вылеты из игры, проблемы с мёртвыми зонами геймпадов Xbox, а также другие ошибки, приводящие к непреднамеренному выходу из игры.
Кроме того, NVIDIA выпустила промежуточный драйвер для своих видеокарт под версией 531.58. Он исправляет вылеты на видеокартах RTX 30-й серии во время геймплея, а также ошибку со сглаживанием FXAA в ремейке Resident Evil 4. Разработчики призывают владельцев соответствующих видеокарт обновиться как можно скорее, чтобы не сталкиваться с постоянными вылетами.
Naughty Dog тем временем продолжает устранять технические ошибки в The Last of Us на ПК. В пятницу должен выйти крупный патч, который исправит в том числе дрожание камеры при использовании мыши и множество других проблем.
- 4 апреля 2023
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