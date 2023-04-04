Кинокритики не оценили мультфильм про Марио — хотя игровые издания в восторге

Незадолго до мировой премьеры мультфильма «Братья Супер Марио в кино» на агрегаторах появились первые оценки адаптации культовой серии игры.

Специалисты приняли Super Mario Bros. неожиданно холодно. Средняя оценка ленты на Metacritic на момент подготовки материала составила лишь 52 балла из 100. На Roten Tomatoes показатели ещё ниже — 46 из 100.

Интересно, что игровые издания и сайты о технологиях оценили мультфильм по большей части высоко: например, обозреватель IGN выставил 80, назвав Super Mario Bros. примером умной реализации адаптации видеоигры. Collider оценил «Марио» на 83, IndieWire — на 75.

Дух игр, глубокая история и невероятные возможности, которые эти игры давали на протяжении десятилетий — и всё это в одном из самых забавных анимационных фильмов за последние годы.

Настоящий мастер-класс по использованию своей интеллектуальной собственности. Авторам удалось создать сложный, но знакомый мир, усеянный пасхалками из видеоигр.

Традиционные СМИ по большей части ругают сценарий, анимацию и общий подход к созданию фильма. BBC и The Guardian поставили «Марио» лишь по 40 баллов, The Telegraph — всего 20 из 100.

Создатели, очевидно, были настолько уверены, что у них в руках беспроигрышная франшиза, что даже не удосужились выстроить нормальный мир.

Почему-то эта новая анимационная адаптация видеоигры выглядит хуже отвратительного боевика 1993 года. Даже компьютерная графика второсортна.

Трудно требовать чего-то особенного от фильма, исходный материал которого исторически лишён сюжета. Но разве мы не должны требовать большего, чем просто компетентность?

В то же время зрители, первыми посмотревшие «Братьев Супер Марио в кино» с восторгом отзывались о мультфильме. Аналитики, в свою очередь, предсказывали ленте рекордные сборы.