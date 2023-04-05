Завершились съёмки фильма по игре Five Nights at Freddy's

Пользователь Reddit под ником Bread_Pittjr рассказал о своей встрече с актёром Мэттью Лиллардом. По словам реддитора, тот рассказал ему некоторые детали об экранизации видеоигры Five Nights at Freddy's.

Лиллард сообщил, что незадолго до встречи съёмки фильма «Пять ночей у Фредди» были завершены. Сценарий фильма будет охватывать только события первых трёх из шести игр серии. В подтверждение своих слов Bread_Pittjr показал фото фигурки, подписанной актёром.

Впервые адаптация хоррор-игры была анонсирована ещё в 2015 году, но из-за ряда факторов старт работы над проектом несколько раз откладывался.

Мэттью Лиллард исполнит в фильме роль Уильяма Афтона, в ленте также задействованы Джош Хатчерсон и Мэри Стюарт Мастерсон.