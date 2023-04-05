YouTube удалил песню Эминема про кошек — её ради шутки сделали с помощью нейросети

Популярный англоязычный видеоблогер Grandayy сообщил об удалении своего ролика, в котором он синтезировал голос Эминема ради песни про любви к кошкам, написанной с помощью ChatGPT.
Блогер попросил нейросеть написать композицию по запросу «песня Эминема про кошек», а потом наложил ненастоящий голос рэпера и выложил это на YouTube.
Ролик быстро набрал популярность — однако студия Universal Music, которой принадлежат права на песни исполнителя, подала жалобу. В результате YouTube не просто удалил ролик, а ещё и дал ютуберу «страйк» (при получении трёх таких канал безвозвратно удаляется).
Видео доступно на YouTube-канале abdollah khoshnood. Права на видео принадлежат Universal Music.
Сам Grandayy считает наказание слишком жёстким и предполагает, что правообладатели слишком сильно хотели избавиться от этого ролика. Он отметил, что не хотел заработать и сделал видео исключительно ради шутки, а также посоветовал создателям контента быть осторожнее при создании пародий.
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