Датамайнер показал, как будут выглядеть насмешки в Counter-Strike 2
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Известный блогер и датамайнер под ником GabeFollower сообщил, что в новой версии CS:GO на движке Source 2 появятся насмешки от первого и третьего лица.
Слухи о том, что в Counter-Strike могут появиться дополнительные анимации персонажей, которые пользователь сможет использовать в ходе матча, ходили и ранее. Теперь же GabeFollower обнаружил примеры в файлах игры — как они могут выглядеть, он показал на своей странице в социальной сети.
Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Gabe Follower.
При этом он уверен, что новые позы не будут доступны в обычном матчмейкинге, а только в режиме Danger Zone. Официально разработчики не анонсировали подобный вариант кастомизации ни в CS:GO, ни в CS 2.
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