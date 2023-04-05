Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Датамайнер показал, как будут выглядеть насмешки в Counter-Strike 2

Датамайнер показал, как будут выглядеть насмешки в Counter-Strike 2
Комментарии

Известный блогер и датамайнер под ником GabeFollower сообщил, что в новой версии CS:GO на движке Source 2 появятся насмешки от первого и третьего лица.

Слухи о том, что в Counter-Strike могут появиться дополнительные анимации персонажей, которые пользователь сможет использовать в ходе матча, ходили и ранее. Теперь же GabeFollower обнаружил примеры в файлах игры — как они могут выглядеть, он показал на своей странице в социальной сети.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Gabe Follower.

При этом он уверен, что новые позы не будут доступны в обычном матчмейкинге, а только в режиме Danger Zone. Официально разработчики не анонсировали подобный вариант кастомизации ни в CS:GO, ни в CS 2.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023