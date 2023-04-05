Актёры озвучки Team Fortress 2 впервые за 15 лет поиграли в шутер

На канале блогера под ником ShorK вышло видео, в котором можно увидеть, как уже постаревшие актёры озвучки командного шутера Team Fortress 2 впервые поиграли в проект с момента его релиза в 2007 году.
Для участия в ролике блогер пригласил Денниса Бэйтмана, озвучившего Шпиона и Поджигателя, Гэри Шварца, озвучившего Пулемётчика и Подрывника, Робина Аткинса Доунсона, подарившего геймерам Медика и других актёров.
В ролике можно увидеть, как актёры пробуют играть за своих персонажей, попутно комментируя саму игру и геймплей. Все остались под отличным впечатлением.
Видео доступно на YouTube-канале ShorK. Права на видео принадлежат Valve, ShorK.
Team Fortress 2 — командный шутер Valve, ставший очень популярным благодаря увлекательному геймплею и делению персонажей на классы. После успеха шутера у него появилось много подобий — например, та же Overwatch от Blizzard.
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