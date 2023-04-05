Гарри Стайлсу предложили сняться в ремейке «Русалочки», но актёр отказался
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Режиссёр ремейка «Русалочки» Роб Маршалл пообщался с журналистом издания Entertainment Weekly и заявил, что он встречался с Гарри Стайлсом. Постановщик и Стайлс обсуждали потенциальное участие актёра в фильме.
Как рассказал Маршалл, Стайлс отказался сниматься в ленте из-за того, что хотел поработать с какой-то более мрачной картиной. Также он не хотел, чтобы лента была даже отчасти мюзиклом. Стайлсу планировали дать роль принца Эрика, которого в итоге сыграл Джона Хауэр-Кинг.
Мы встретились с ним. Он был прекрасен. Какой же замечательный человек. Гарри решил не сниматься в нашем фильме и попробовать себя в чём-то более мрачном. Он действительно хотел сделать что-то не в музыкальном жанре, чтобы по-настоящему испытать себя.
Гарри Стайлс по большей части известен как музыкант, но у него также были отличные роли в «Дюнкерке» и «Моём полицейском» и небольшое появление в «Вечных».
Премьера «Русалочки» состоится 26 мая.
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