Крис Пратт и актёры мультфильма Super Mario Bros. высказались по поводу галочек «Твиттера»

Во время премьеры мультфильма Super Mario Bros. у Джека Блэка, озвучившего в проекте Боузера, спросили, как он относится к политике Илона Маска, касательно верификации в «Твиттере». Напомним, пользователям нужно платить по $ 8 в месяц, чтобы у аккаунта появилась синяя галочка, а компаниям около $ 1 тыс.

По словам Блэка, он не знает, будет ли и дальше оплачивать подписку. Актёр подчеркнул, что платить за верификацию определённо не круто.

Я не знаю, буду ли платить за это. Честно говоря, меня смущает такое синее подтверждение. Может, лучше вообще быть без него. Платить за это не круто. Я хочу посмотреть, что будет, если я не заплачу. Я собираюсь разоблачить этот блеф и узнать, действительно ли у меня заберут верификацию.

Аккаунт Блэка. Пока что с галочкой

Фото: Twitter

С подобным вопросом обратились и к Крису Пратту, озвучившему Марио. По словам актёра, он не уверен, будет ли платить за подписку, но при этом не хочет терять с фанатами связь. Также актёр подчеркнул, что его не беспокоит наличие фейковых или мошеннических аккаунтов под его именем.

Я не знаю. Я сильно забочусь обо всех подписчиках. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы остаться частью их жизни, потому что я уважаю их внимание и люблю использовать его как возможность взаимодействовать с ними.

Аккаунт Пратта тоже с галочкой

Фото: Twitter

Сет Роген, у которого в «Твиттере» 9,3 млн подписчиков, сказал, что не будет платить за подписку, поскольку почти никогда не пользуется социальной сетью.

Аккаунт Рогена. Тоже с галочкой

Фото: Twitter

Мультфильм Super Mario Bros. стартовал в прокат в США сегодня.