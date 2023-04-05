Крис Пратт и актёры мультфильма Super Mario Bros. высказались по поводу галочек «Твиттера»

Во время премьеры мультфильма Super Mario Bros. у Джека Блэка, озвучившего в проекте Боузера, спросили, как он относится к политике Илона Маска, касательно верификации в «Твиттере». Напомним, пользователям нужно платить по $ 8 в месяц, чтобы у аккаунта появилась синяя галочка, а компаниям около $ 1 тыс.
По словам Блэка, он не знает, будет ли и дальше оплачивать подписку. Актёр подчеркнул, что платить за верификацию определённо не круто.
Я не знаю, буду ли платить за это. Честно говоря, меня смущает такое синее подтверждение. Может, лучше вообще быть без него. Платить за это не круто. Я хочу посмотреть, что будет, если я не заплачу. Я собираюсь разоблачить этот блеф и узнать, действительно ли у меня заберут верификацию.
Аккаунт Блэка. Пока что с галочкой
Фото: Twitter
С подобным вопросом обратились и к Крису Пратту, озвучившему Марио. По словам актёра, он не уверен, будет ли платить за подписку, но при этом не хочет терять с фанатами связь. Также актёр подчеркнул, что его не беспокоит наличие фейковых или мошеннических аккаунтов под его именем.
Я не знаю. Я сильно забочусь обо всех подписчиках. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы остаться частью их жизни, потому что я уважаю их внимание и люблю использовать его как возможность взаимодействовать с ними.
Аккаунт Пратта тоже с галочкой
Фото: Twitter
Сет Роген, у которого в «Твиттере» 9,3 млн подписчиков, сказал, что не будет платить за подписку, поскольку почти никогда не пользуется социальной сетью.
Аккаунт Рогена. Тоже с галочкой
Фото: Twitter
Мультфильм Super Mario Bros. стартовал в прокат в США сегодня.
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