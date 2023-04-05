Около 95% геймеров хотели бы поиграть в игру по любимому фильму или сериалу

Газета «Ведомости» поделилась результатами опроса, которое VK Play проводила в феврале. Темой опроса стало то, насколько сильно геймеры хотят получить игру по любимым фильмам или сериалам. Участие приняли 1,2 тыс. россиян старше 18 лет.

Выяснилось, что 95% геймеров хотят, чтобы по их любимому фильму или сериалу сделали видеоигру. Около 18% респондентов хотели бы сыграть в игру по фильмам «Брат» Алексея Балабанова. В тройку лидеров также входят «Последний богатырь» и мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей».

Среди зарубежных фильмов в опросе лидируют «Шерлок Холмс» и «Аватар» — игровую адаптацию этих картин хотели бы увидеть по 22% опрошенных. Хотя по «Аватару» уже есть одна игра, а ещё один проект в разработке.

Среди сериалов в тройке лидеров — «Игра престолов» с 12% голосов, «Остаться в живых» с 11% и «Ходячие мертвецы» — у шоу 11% голосов.