Актёр, снимающийся в Marvel, перешёл в DC — потому что остался разочарован

Актёр Фрэнк Грилло, снявшийся в трёх фильмах киновселенной Marvel, рассказал, что ушёл от этой кинокомпании и перешёл в DC. По словам Грилло, он остался разочарован работой с Marvel Studios.

Как отметил актёр, играющий Кроссбоунса, его персонажу уделили очень мало времени, хотя фанатов у него было достаточно.

Что интересно, если вы видите, скольким людям понравился Кроссбоунс, то было странным показывать его на экране в течение чертовски короткого промежутка времени. Может, ему уделят время позже. Я был разочарован, поэтому перешёл в DC.

Кого Грилло сыграет в киновселенной DC, неизвестно. Ходили слухи, что актёр озвучит одного из персонажей в мультсериале «Монстры-коммандос». Но это ещё не подтверждено.