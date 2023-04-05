Съёмки «Джокера 2» завершены

После череды фотографий со съёмочного процесса «Джокера 2» ленту наконец-то полностью сняли. Производство картины, которое идёт с конца ноября, завершено. Процесс занял больше четырёх месяцев.

О чём будет «Джокер 2», неизвестно. Подробности сюжета держатся в секрете, но можно предположить, что большую роль в судьбе самого Джокера и в истории ленты сыграет Харли Квинн, которую сыграла Леди Гага.

Вместе с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в картине сыграли Брендан Глисон и Кэтрин Кинер. У их персонажей тоже будут важные роли.

Премьера фильма состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами.