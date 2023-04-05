Дональд Гловер хочет вернуться к роли Лэндо Калриссиана из «Звёздных войн»
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Актёр Дональд Гловер в интервью журналу GQ рассказал, что очень хотел бы вернуться к роли Лэндо Калриссиана из «Звёздных войн». Напомним, Гловер сыграл персонажа в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».
Несмотря на то что актёр больше не играл молодого Лэндо, отдельный проект про персонажа в исполнении Гловера был анонсирован ещё в 2020 году. С тех пор о проекте ничего не говорили.
Гловер подчеркнул, что в данный момент ведёт переговоры с Disney, но какие-то другие детали он раскрыть не может по логическим причинам.
Я бы хотел снова сыграть Лэндо. Быть им — весело. Важно не просто вернуться, а сделать это правильно, ведь время дорогой ресурс, поэтому я бы не хотел сделать что-то ради денег или траты времени. Я бы предпочёл проводить время с людьми, которые мне нравятся. И работать над тем, что мне нравится.
Фильм «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» вышел в 2018 году и собрал средние отзывы от критиков и аудитории.
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