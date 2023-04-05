Следующую игру про Марио покажут на будущих Nintendo Direct — Сигэру Миямото

Геймдизайнер и создатель культового персонажа Марио Сигэру Миямото заявил, что Nintendo продолжит уделять внимание именно консольным играм, а не мобильным. Автор упомянул Super Mario Run и Mario Kart Tour, которые принесли корпорации немалую прибыль, выйдя исключительно на мобильных платформах.

При этом Миямото признал, что выход игр про Марио на смартфонах расширяет аудиторию бренда.

Игры Super Mario для смартфонов расширяют бренд для гораздо большего числа пользователей, а также улучшают игровой опыт для тех, кто любит играть большим пальцем одной руки.

Кроме того, геймдизайнер намекнул на разработку новой крупнобюджетной игры по франшизе. Никакими новыми деталями автор не поделился, однако предложил следить за презентациями Direct, которые Nintendo проводит раз в несколько месяцев.

5 апреля состоялась мировая премьера «Братьев Супер Марио в кино» — экранизации приключений Марио и Луиджи от студии Illumination. Критики прохладно приняли картину, однако игровые медиа остались в восторге.