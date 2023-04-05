Игровые издания в восторге от мультфильма «Братья Супер Марио»

Сегодня появились оценки мультфильма Super Mario Bros. от различных изданий. Кинокритики оценили картину не очень хорошо и в основном поставили ей низкие оценки, а вот игровые медиа и блогеры приняли проект тепло.

Ещё в своих рецензиях кинокритики отмечали, что Super Mario Bros. — мультфильм для фанатов, а обычному зрителю он не очень сильно понравится. Судя по всему, так и есть, поскольку отзывы от игровых СМИ намного лучше.

Блогер под ником Skill Up в социальных сетях поделился своим восторгом от мультфильма и отметил, что не понимает реакцию критиков.

Фото: Twitter

Боже мой, мультфильм потрясающий! Что курили эти кинокритики? Серьёзно, у мультфильма есть сердце, он полон пасхалок, а Крис Пратт отлично справился с работой. Вам, ребята, понравится!

Журналист издания Game Informer отметил, что проект получился отличным с кучей крутых особенностей, но самой главной из них он назвал актёрский состав.

Несомненно, самым захватывающим аспектом фильма стал его каст. Сет Рогер и Джек Блэк идеально сыграли Донки Конги и Боузера, а Аня Тейлор-Джой великолепно сыграла Пич. Крису Пратту и Чарли Дэю, которые озвучивают Марио и Луиджи, потребовалось больше времени, чтобы вжиться в роль, но во многом из-за того, что они звучат совсем не так, как культовые голоса Чарльза Мартине в играх.

По словам журналиста VGC, который поставил мультфильму 8 из 10, проекту действительно не хватило особенного и захватывающего сюжета, но даже без него он чувствует себя отлично. Среди плюсов: Боузер, отсылки, качество анимации.

Хотите услышать ответ на главный вопрос? Да, это величайшая экранизация видеоигр всех времён, будь прокляты низкие оценки.