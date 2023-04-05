Пользователи Steam Deck в марте провели больше всего времени за игрой в Hogwarts Legacy
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Valve представила топ самых популярных игр марта среди пользователей портативной Steam Deck. Чарт составлялся на основе данных о времени, которое пользователи провели в той или иной игре. Лидером по этому показателю стала Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера».
Вторую строчку топа заняло не менее масштабное приключение — не теряющая популярности Elden Ring. Третье забрала Stardew Valley, четвёртое — инди-хит Vampire Survivors, а пятое — масштабный вестерн Red Dead Redemption 2. На 20-м месте расположился свежий ремейк Resident Evil 4.
Топ-20 самых популярных игр марта на Steam Deck
- Hogwarts Legacy.
- Elden Ring.
- Stardew Valley.
- Vampire Survivors.
- Red Dead Redemption 2.
- GTA 5.
- Dead Cells.
- Cyberpunk 2077.
- Brotato.
- Hades.
- «Ведьмак 3: Дикая охота».
- Skyrim.
- The Binding of Isaac: Rebirth.
- Monster Hunter: Rise.
- Fallout 4.
- Persona 5: Royal.
- Slay the Spire.
- No Man's Sky.
- Resident Evil 4 (ремейк).
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