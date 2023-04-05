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Пользователи Steam Deck в марте провели больше всего времени за игрой в Hogwarts Legacy

Valve представила топ самых популярных игр марта среди пользователей портативной Steam Deck. Чарт составлялся на основе данных о времени, которое пользователи провели в той или иной игре. Лидером по этому показателю стала Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера».

Вторую строчку топа заняло не менее масштабное приключение — не теряющая популярности Elden Ring. Третье забрала Stardew Valley, четвёртое — инди-хит Vampire Survivors, а пятое — масштабный вестерн Red Dead Redemption 2. На 20-м месте расположился свежий ремейк Resident Evil 4.

Топ-20 самых популярных игр марта на Steam Deck

Hogwarts Legacy. Elden Ring. Stardew Valley. Vampire Survivors. Red Dead Redemption 2. GTA 5. Dead Cells. Cyberpunk 2077. Brotato. Hades. «Ведьмак 3: Дикая охота». Skyrim. The Binding of Isaac: Rebirth. Monster Hunter: Rise. Fallout 4. Persona 5: Royal. Slay the Spire. No Man's Sky. Resident Evil 4 (ремейк).