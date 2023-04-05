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Пользователи Steam Deck в марте провели больше всего времени за игрой в Hogwarts Legacy

Пользователи Steam Deck в марте провели больше всего времени за игрой в Hogwarts Legacy
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Valve представила топ самых популярных игр марта среди пользователей портативной Steam Deck. Чарт составлялся на основе данных о времени, которое пользователи провели в той или иной игре. Лидером по этому показателю стала Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера».

Вторую строчку топа заняло не менее масштабное приключение — не теряющая популярности Elden Ring. Третье забрала Stardew Valley, четвёртое — инди-хит Vampire Survivors, а пятое — масштабный вестерн Red Dead Redemption 2. На 20-м месте расположился свежий ремейк Resident Evil 4.

Топ-20 самых популярных игр марта на Steam Deck

  1. Hogwarts Legacy.
  2. Elden Ring.
  3. Stardew Valley.
  4. Vampire Survivors.
  5. Red Dead Redemption 2.
  6. GTA 5.
  7. Dead Cells.
  8. Cyberpunk 2077.
  9. Brotato.
  10. Hades.
  11. «Ведьмак 3: Дикая охота».
  12. Skyrim.
  13. The Binding of Isaac: Rebirth.
  14. Monster Hunter: Rise.
  15. Fallout 4.
  16. Persona 5: Royal.
  17. Slay the Spire.
  18. No Man's Sky.
  19. Resident Evil 4 (ремейк).
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