Для No Man's Sky вышло большое обновление с осквернёнными мирами

Hello Games презентовала свежее большое обновление для No Man's Sky под названием Interceptor. Оно добавило в игру новые виды кораблей, типы врагов и осквернённые планеты. Также улучшен VR-режим и доработано техническое состояние на консолях Xbox.
Новые типы кораблей называются Sentinel Interceptor, а новые враги — это паукообразные агрессивные роботы. На планетах теперь можно обнаружить загадочные кристаллы, которые можно собирать. В игру также добавили новые виды реактивных ранцев и возможность находить и ремонтировать упавшие космические корабли, чтобы использовать их для своих целей. Кроме того, в приключении теперь также можно вступать в бои с огромными вражескими космическими судами.
Трейлер No Man's Sky Interceptor
Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.
Полный список изменений, которые получила No Man's Sky с выходом Interceptor, — по этой ссылке.
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