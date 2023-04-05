В апреле может пройти открытая бета файтинга Street Fighter 6

Открытая бета файтинга Street Fighter 6 может начаться до конца текущего месяца. Об этом случайно проговорился популярный японский стример Эйко Кано во время игры в Dead by Daylight. Он регулярно стримит на Capcom TV и сотрудничает с издателем.

Сама Capcom пока ничего сообщала о закрытом или открытом бета-тестировании новой части Street Fighter.

Street Fighter 6 — новая часть в известной франшизе Street Fighter. В игре будет богатый ростер бойцов, кастомизация и онлайн-турниры.

Уже известно, что Capcom исполнит мечту практически всех непрофессиональных игроков в файтинги. В Street Fighter 6 разработчики добавят новую схему управления, которая позволит делать различные комбо и применять способности героев, нажимая кнопки невпопад. Она получила название «Динамическая схема управления».

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Релиз игры состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.