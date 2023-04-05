Квест-директор Cyberpunk 2077 объяснил, почему из игры вырезали важные механики

До релиза Cyberpunk 2077 в 2020 году авторы игры обещали, что в ней можно будет бегать по стенам и пользоваться метро, а также планировали проработанную репутацию персонажа. Но этих механик в игре нет и, скорее всего, не будет. Недавно квест-директор ролевого экшена Павел Саско объяснил, почему в проект не попали все ранее обещанные геймплейные возможности.

Павел объяснил, что многие механики, квесты, локации и другой контент команде пришлось вырезать, потому что они не соответствовали качеству других элементов.

Когда качество определённых элементов находится на низком уровне, ты начинаешь понимать, что нет никакого способа довести их до уровня некоторых, скажем, квестов, локаций или геймплейных особенностей.

Саско отметил, что он и все его коллеги стараются в деталях прорабатывать каждый аспект игры, чтобы в итоге она вышла качественной.

CD Projekt RED недавно официально объявила, что уже в июне она начнёт делиться подробностями масштабного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.