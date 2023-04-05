Обозреватели в восторге от игрового процессора AMD Ryzen 7 7800X3D

Сегодня спало эмбарго на обзоры нового процессора Ryzen 7 7800X3D за $ 449. Журналисты и блогеры пришли к выводу, что это идеальный чип для игр. Практически все сошлись во мнении, что производительность у нового процессора практически идеальна и местами она даже выше, чем у более дорогого Intel Core i9-13900K (стоимость $ 699).

Тестеры из The Verge сравнили работу нового чипа AMD с Intel Core i9-13900K на примере Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla и ряда других топовых игр. Практически во всех случаях Ryzen 7 7800X3D превзошёл флагманский процессор Intel.

Сравнение работы процессоров Ryzen 7 7800X3D и Intel Core i9-13900K на примере топовых игр

Фото: The Verge

Специалисты из The Verge заявили, что 7800X3D при разрешении 1080p и 1440p показал себя лучше 13900K в 10 играх из 16. При этом в CS:GO чип Intel обошёл AMD лишь на 8%.

Сравнение работы процессоров Ryzen 7 7800X3D и Intel Core i9-13900K на примере 16 игр

Фото: The Verge

7800X3D обходит многие другие процессоры за счёт большого объёма кэш-памяти третьего уровня, но в не связанных с играми задачах чип AMD конкурентам всё же уступает. Обозреватели отметили, что новый процессор практически идеален в играх, но в других аспектах он не всегда лучше конкурентов.

Многие блогеры и журналисты также остались довольны низким потреблением 7800X3D. Во время тестирования специалисты из The Verge отметили, что в Cyberpunk 2077 в разрешении 4К и с максимальными настройками чип потребляет лишь 67 Вт. А Intel Core i9-13900KS в таких же условиях «ест» 275 Вт.

Многие обозреватели уверены, что Ryzen 7 7800X3D точно станет абсолютным хитом среди геймеров. The Verge оценила процессор на 8 баллов из 10, а журналисты PC Gamer — на 91 балл из 100.

Обзор Ryzen 7 7800X3D от Hardware Unboxed

Видео доступно на YouTube-канале Hardware Unboxed. Права на видео принадлежат Hardware Unboxed.