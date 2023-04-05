В сценах после титров в «Братьях Супер Марио» намекнули на важного героя мира Nintendo

Сегодня стартовал мировой прокат мультфильма «Братья Супер Марио». В ленте есть целых две дополнительные сцены — одна встречается в середине финальных титров, а вторая — после них. Финальная прямо намекает на то, что в условном сиквеле может появиться важный и любимый миллионами персонаж игровой вселенной Nintendo.

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Что случилось в сцене в середине финальных титров «Братья Супер Марио»

В середине титров зрителям показывают уменьшенного в размерах злодея Боузера, который, сидя в клетке, наигрывает хорошо знакомую зрителям мелодию. Вероятно, это намёк на то, что антагонист всё же освободится, чтобы отомстить Марио и его друзьям.

Что случилось в сцене после титров в мультфильме «Братья Супер Марио»

В сцене после титров зрителю демонстрируют белое в зелёный горошек яйцо, которое находится в канализации Нью-Йорка. Яйцо начинает трескаться, и из него начинает исходить звук, который обычно издаёт знаменитый динозаврик Йоши. Вероятно, так авторы намекают, что известный друг и спутник Марио — милый Йоши — появится в возможном продолжении мультфильма.

Марио и Йоши на обложке игры Super Mario World Фото: Nintendo

Сегодня появились оценки мультфильма Super Mario Bros. от различных изданий. Кинокритики оценили картину не очень хорошо и в основном поставили ей низкие оценки, а вот игровые медиа и блогеры приняли проект тепло.