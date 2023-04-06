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В России состоялась премьера фильма «Три мушкетёра: Д'Артаньян» с Евой Грин

6 апреля в России состоялась официальная премьера фильма «Три мушкетёра: Д’Артаньян» от французской студии Pathe. Картина доступна в большинстве кинотеатров России в русском дубляже от привычных отечественных актёров.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Атмосфере Кино и Pathe.

«Три мушкетёра: Д’Артаньян» рассказывает о приключениях гасконца Д'Артаньяна в Париже. Он отправляется в столицу Франции для того, чтобы спасти похищенную женщину. Главные роли в фильме исполнили Ева Грин («Город грехов»), Венсан Кассель («Ненависть») и Вики Крипс («Время»).

В России также должна состояться премьера другого фильма студии Pathe — «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Изначально ленту должны были выпустить в стране 14 февраля, однако выпуск отложили на неопределённый срок.