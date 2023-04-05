Киану Ривз может сыграть в чёрной комедии «Исход» от Apple

Apple TV+ запустил производство чёрной комедии «Исход». Режиссёром, продюсером и соавтором сценария проекта выступает актёр, продюсер и сценарист Джона Хилл, наиболее известный по ярким ролям в картинах «Волк с Уолл-стрит» и «Человек, который изменил всё». Также известно, что Киану Ривз, скорее всего, исполнит в ленте главную роль. Он уже ведёт с авторами переговоры.

В «Исходе» Ривз сыграет персонажа по имени Риф. Этот герой — голливудская звезда, которому приходиться погрузиться в тёмные глубины прошлого, чтобы противостоять своим демонам и искупить вину после того, как у него вымогают таинственное связанное с его прошлым видео.

Дата премьеры «Исхода» пока неизвестна.

Недавно журналисты поинтересовались у Киану Ривза топом его самых любимых фильмов. Актёр признался, что он очень любит сюрреалистичную картину Дэвида Линча «Голова-ластик», первый фильм по «Звёздным войнам», «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы и криминальную драму «Серпико» с Аль Пачино в главной роли.