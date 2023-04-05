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Джереми Реннер записал последние слова своей семье после страшного инцидента

Джереми Реннер записал последние слова своей семье после страшного инцидента
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Телеканал ABC выпустил первые кадры из большого интервью Джереми Реннера, которое актёр дал в конце марта. В нём артист в подробностях расскажет об инциденте — о том, что случилось, насколько тяжело проходило восстановление, — и поделится другими деталями произошедшего. Премьера большого интервью под названием «История ужаса, выживания и триумфа» состоится уже завтра, 6 апреля.

Самым трагичным моментом в небольшом ролике стало признание актёра о том, что прибыв в больницу, он начал записывать свои последние слова в смартфон. Реннер попросту не верил, что выживет и сможет восстановиться после настолько страшных травм, однако в итоге всё обошлось.

Страшный инцидент со звездой Marvel Джереми Реннером произошёл в начале января. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи говорили об очень тяжёлом состоянии актёра — он сломал восемь рёбер в 14 местах, а также разорвал лёгкое и проткнул печень.

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