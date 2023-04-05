Activision представила трейлер нового сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Activision презентовала трейлер третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2. Ролик подтвердил ранее опубликованную инсайдерскую информацию: в новом сезоне в центре внимания окажутся оперативники из прошлых выпусков цикла — Алехандро Варгас и Валерия Гарза.

Полноценно третий сезон Modern Warfare 2 ещё не представили, но инсайдеры уже подтвердили, что в боевик добавят карту Pelayo’s Lighthouse и винтовку FJX Imperium. Какие ещё новые локации и оружие будут доступны со стартом третьего сезона, пока неизвестно.

Ещё точно известно, что в игру добавят мультиплеерные режимы «Перестрелка» и «Заряженный».

Трейлер третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Activision.

Постер третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Фото: Activision

Третий сезон стартует 12 апреля.