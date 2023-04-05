Activision представила трейлер нового сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2
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Activision презентовала трейлер третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2. Ролик подтвердил ранее опубликованную инсайдерскую информацию: в новом сезоне в центре внимания окажутся оперативники из прошлых выпусков цикла — Алехандро Варгас и Валерия Гарза.
Полноценно третий сезон Modern Warfare 2 ещё не представили, но инсайдеры уже подтвердили, что в боевик добавят карту Pelayo’s Lighthouse и винтовку FJX Imperium. Какие ещё новые локации и оружие будут доступны со стартом третьего сезона, пока неизвестно.
Ещё точно известно, что в игру добавят мультиплеерные режимы «Перестрелка» и «Заряженный».
Трейлер третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Activision.
Постер третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2
Фото: Activision
Третий сезон стартует 12 апреля.
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