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«Жанну Дюбарри» с Джонни Деппом впервые покажут на Каннском кинофестивале 16 мая

«Жанну Дюбарри» с Джонни Деппом впервые покажут на Каннском кинофестивале
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По данным Variety, картина «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в роли Людовика XV откроет 76-й Каннский кинофестиваль. В этом году фестиваль стартует 16 мая, а завершится 27 мая.

Лента расскажет о мадам Дюбарри — жене Людовика XV. Фильм сначала выпустят в кинотеатрах Франции, а затем и на Netflix, который профинансировал проект. Режиссёром выступила Майвенн Ле Беско, она же сыграла мадам Дюбарри, одну из избранниц короля.

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер недавно не исключил, что Джонни Депп вернётся к образу харизматичного капитана Джека Воробья в продолжении. Об этом он заявил на недавно прошедшей церемонии награждения премией «Оскар».

Джерри Брукхаймер уже вовсю работает над «Пиратами Карибского моря: День в море». В картине будут играть молодые актёры. Подробности ленты авторы раскроют позже.

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