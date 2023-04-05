В Канаде начали расследование в отношении разработчиков нейросети ChatGPT
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Управление комиссара по защите частной жизни Канады начало расследование в отношении американской компании OpenAI, которая разработала чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Дело возбудили в ответ на жалобу о незаконном сборе, использовании и раскрытии личной информации без согласия пользователей.
Технология искусственного интеллекта и её влияние на конфиденциальность являются приоритетом для комиссариата. Нам нужно идти в ногу со стремительными технологическими достижениями и опережать их.
Национальное управление по защите персональных данных Италии в конце марта запретило в стране использование чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Представители закона уверяют, что OpenAl собирает данные для обучения алгоритмов своей технологии.
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