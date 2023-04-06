Blizzard назвала точную дату выхода Diablo 4

Президент Blizzard Майк Ибарра раскрыл точную дату выхода долгожданной Diablo 4. Как и было обещано ранее, покупатели расширенных изданий смогут погрузиться в мрачный мир ночью 2 июня. А обладатели стандартной версии игры будут ждать аж до ночи 6 июня.

Точная дата выхода Diablo 4

2 июня в 2:00 мск — для покупателей Deluxe и Ultimate-издания.

— для покупателей Deluxe и Ultimate-издания. 6 июня в 2:00 мск — для владельцев стандартной версии игры.

В марте в Diablo 4 прошло открытое тестирование, в котором игроки смогли оценить первый акт игры. Прямо сейчас разработчики работают над полировкой проекта, чтобы на релизе у него было как можно меньше технических проблем.

Ранее авторы поделились статистикой с недавней беты: пользователи умудрились наиграть более 61 млн часов и убили больше 29 млрд монстров.