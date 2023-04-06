Киновселенную Resident Evil хотят перезапустить — Geek Vibes Nation

У издания Geek Vibes Nation появилась занятная информация, касательно кинофраншизы Resident Evil, в которой главная роль досталась Миле Йовович. Если верить данным, в разработке находится перезапуск франшизы.
Источникам Geek Vibes Nation удалось выяснить даже название первой части перезапуска — Resident Evil: The Umbrella Chronicles. Примечательно, что точно так же называлась игра 2007 года, в которой рассказывалось о членах корпорации Umbrella.
Никаких подробностей фильма Geek Vibes Nation не предоставило, отметив, что продюсером выступит Пол У. С. Андерсон, снявший все части фильмов «Обитель зла» с Милой Йовович.
Что интересно, информацию от издания активно распространяет инсайдер Даниэль Рихтман, известный по проектам Marvel Studios, DC и других компаний.
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