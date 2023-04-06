Дженсен Эклс сыграет Солдатика в спин-оффе «Пацанов»

Актёр Дженсен Эклс, известный по сериалам «Пацаны» и «Сверхъестественное», рассказал, что сыграет своего персонажа из шоу Amazon, Солдатика, в спин-оффе «Пацанов» под названием «Ген V».
Как отметил Эклс, его появление будет кратковременным, а персонаж не сыграет большую роль в сюжете спин-оффа. Также актёр подчеркнул, что другие герои из «Пацанов» тоже появятся в «Ген V».
Действие сериала «Ген V» развернётся во время третьего сезона «Пацанов». Его сюжет будет сосредоточен на подростках из Университета Годолкина, которые будут развивать свои суперсилы. По духу и атмосфере сериал будет такой же, как и оригинальное шоу: с чёрным юмором, сексуальными темами и многим другим.
Создатель «Пацанов» Эрик Крипке выступит исполнительным продюсером шоу. Премьера ожидается в следующем году.
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